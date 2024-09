Ceppaloni: nuova assunzione in arrivo dai fondi PN Capacità per la Coesione Il sindaco: passo cruciale per potenziare le capacità operative del Comune

È stato recentemente reso noto, sia sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione sia su quello del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, il decreto che definisce i criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie e delle unità di personale destinate alle amministrazioni pubbliche. Questo decreto costituisce un elemento fondamentale per garantire una pianificazione efficiente e una corretta assegnazione delle risorse

economiche, così come dei nuovi profili professionali, necessari per rafforzare e migliorare le strutture amministrative coinvolte.

Il processo di selezione del personale avverrà tramite concorso pubblico, assicurando trasparenza e imparzialità nella valutazione dei candidati. La gestione del concorso sarà affidata al portale nazionale di reclutamento inPA.

Anche il Comune di Ceppaloni ha raggiunto un importante traguardo grazie a questo decreto. "Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto – dichiara con entusiasmo il Sindaco Claudio Cataudo – nell'ambito del piano straordinario di assunzioni destinato agli enti territoriali del Sud. Grazie al finanziamento ricevuto, potremo integrare una nuova figura professionale nel nostro organico, un passo cruciale per potenziare le capacità operative del Comune. Questo inserimento ci consentirà di migliorare i servizi offerti alla cittadinanza e di rendere più efficiente e dinamica la gestione amministrativa".

L'iniziativa si inserisce nel quadro del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, un piano strategico che mira a rafforzare il ruolo degli enti locali e a promuovere lo sviluppo sostenibile delle comunità, specialmente nelle regioni meridionali del Paese. Grazie a questa opportunità, il Comune di Ceppaloni potrà migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e aumentare l'efficacia dell’azione amministrativa, ponendo le basi per una crescita duratura e un maggiore benessere per la collettività.