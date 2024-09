Don Cosimo Iadanza nuovo parroco di Paupisi. Il benvenuto del sindaco Coletta "Lo accoglieremo con affetto, quell’affetto che la comunità di Paupisi sa riservare"

Don Cosimo Iadanza è il nuovo parroco di Paupisi. Il Sindaco Salvatore Coletta alla notizia della nomina ha dato subito il benvenuto al nuovo parroco di Santa Maria del Bosco : “Ieri Sua Ecc.za monsignor Felice Accrocca ha nominato Don Cosimo Iadanza nuovo Parroco di Santa Maria del Bosco. In attesa del suo ingresso in parrocchia a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e di tutti i Paupisani – scrive il primo cittadino - esprimo a don Cosimo un caloroso benvenuto nella nostra Comunità, con l’auspicio che da subito possa riconoscersi in essa e ritenerla anche la sua Comunità. Lo accoglieremo con affetto, quell’affetto che la comunità di Paupisi sa riservare ad ogni nuovo membro che ne entra a far parte. Saluto don Antonio Fragnito e don Emanuele Cardone – continua il primo cittadino - per aver guidato la nostra parrocchia in questi mesi, riuscendo a conquistare l’affetto della Comunità e mettendosi a servizio della gente. Le porte della Comunità saranno sempre aperte e resterete sempre nei nostri ricordi. A don Cosimo lascio una piccola frase di augurio – conclude Salvatore Coletta - che ha l’ardire di riassumere anche l’impegno e l’auspicio di tutti noi Paupisani: ‘camminare insieme e vicini, con tutti e per tutti’”.