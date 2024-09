San Bartolomeo in Galdo, inaugurata la nuova "Scuola Ianziti": ecco le foto Aule ampie, laboratori moderni e spazi di aggregazione studiati per favorire l'apprendimento

Una scuola moderna, colorata e luminosa che guarda al futuro: è questa la nuova "Scuola Ianziti", inaugurata a San Bartolomeo in Galdo. Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carmine Agostinelli, questa struttura all'avanguardia è pronta ad accogliere numerosi studenti, offrendo spazi e attrezzature di ultima generazione per promuovere la crescita e il potenziale dei giovani del territorio.

La cerimonia di inaugurazione, che ha coinvolto l'intera comunità, ha visto momenti di grande emozione e partecipazione. L'Orchestra della Scuola Media ha aperto la mattinata con un suggestivo accompagnamento musicale, mentre Monsignor Felice Accrocca ha benedetto la nuova struttura prima del tradizionale taglio del nastro.

La visita all'istituto ha permesso di apprezzare le innovazioni introdotte: aule ampie e luminose, laboratori moderni e spazi di aggregazione studiati per favorire l'apprendimento e la creatività. Non sono mancati momenti di condivisione tra studenti, insegnanti e autorità presenti, con la degustazione della birra autoprodotta dagli studenti stessi, testimonianza concreta di un progetto educativo integrato e innovativo.

Durante la presentazione, gli studenti hanno mostrato con orgoglio le slide dei loro progetti, dimostrando la qualità dell'insegnamento e l'attenzione posta sulle competenze pratiche. Oltre al sindaco Carmine Agostinelli, sono intervenuti la preside Maria Cirocco, l'Assessore all'Istruzione Claudio Lupo, Sebastiano Pesce dell’Ufficio Scolastico Provinciale ed Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, sottolineando tutti l’importanza di questo traguardo per il territorio e per il futuro dell’istruzione locale.