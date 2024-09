Carenza idrica a San Giorgio del Sannio. Al via lavori per nuovo collegamento "San Giorgio protagonista" soddisfatta ma torna a chiedere un consiglio comunale su emergenza idrica

“Apprendiamo con la giusta soddisfazione dell’inizio nella giornata di oggi dei lavori di collegamento della nuova adduttrice al serbatoio di via Toppa da poco realizzato". Così in una nota stampa i consiglieri comunali della lista "San Giorgio Protagonista", Maurizio Bocchino, Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno commentano l'avvio dell'opera molto attesa per i cittadini per far fronte all'ormai cronica carenza idrica che interessa San Giorgio del Sannio.

"Cogliamo l’occasione - scrivono poi i consiglieri - per rilanciare ulteriormente la richiesta della convocazione del Consiglio Comunale dedicato alla emergenza idrica, perché crediamo fermamente nell’uso corretto della dialettica politica soprattutto in relazione a tematiche che rivestono una dimensione universale e, pertanto, meritano di essere affrontate collegialmente nel rispetto dei ruoli che ognuno riveste”.