Rosa, 36 anni e sofferenze indicibili: parte la gara di solidarietà sul web Raccolta fondi sulla piattaforma "GoFundme": "Diamole una vita normale"

Un aiuto concreto per una giovane di 36 anni che da tempo sta affrontando un calvario. La Valle Caudina si mobilita per Rosa, 36enne di Montesarchio, che da 4 anni deve fare i conti con condizioni di salute al limite e atroci sofferenze dovute ad alcune malattie che non le permettono più di lavorare e di vivere serenamente.

Un calvario fatto di visite, esami, ospedali e diverse operazioni, che Rosa ha affrontato sempre in silenzio.

Ma gli amici della donna hanno voluto coinvolgere tutta la comunità caudina, per provare a darle una mano e ad affrontare questo momento complicatissimo della sua vita.

E' stata indetta una raccolta fondi su "Gofundme", la popolare piattaforma pensata per situazioni come quelle di Rosa, e non solo. La 36enne caudina deve affrontare diverse operazioni importanti al Gemelli di Roma.

"La situazione è grave, ma bisogna fare qualcosa di concreto prima dell'irreparabile. Ha bisogno di aiuto per i viaggi e le visite. Lei non ha mai chiesto nulla per sé ne per il figlio, essendo anche una mamma sola", hanno spiegato gli amici nell'illustrare i dettagli della richiesta d'aiuto.

Una prima raccolta fondi è stata indetta a luglio, ed è stata preziosissima. Ora, servirebbe ancora una mano.

Chiunque può dare il proprio contributo aderendo alla raccolta per Rosa: https://gofund.me/a9d574e6