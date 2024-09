A Montesarchio a breve i lavori per una pubblica illuminazione più efficiente Ecco le strade interessate dalle opere

Partiranno a breve i lavori per l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, dopo la consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria.

Un intervento, programmato dall'amministrazione guidata dal Sindaco Sandomenico con l'assessore ai Lavori Pubblici Cesare Striani e la consigliera delegata alla manutenzione Palma Viscione, che interesserà gli impianti di Via Monaca 3, Via Piano dei Principi, Via Enrico Mattei ex Topparelle, Via Francesco Petrarca (zona SS Trinità), Via S. Pietro (zona Cappuccini), via Sebastiano Feoli (zona Varoni), Via Campoluongo, Via Fratte, Via Iavari e Via Capitorre.

“Un intervento che va nella doppia direzione di garantire efficientamento energetico in un momento storico in cui il tema è preponderante e di tener fede agli impegni presi in campagna elettorale con gli abitanti delle aree interessate, a testimonianza della volontà dell'amministrazione di intervenire su tutto il territorio comunale di Montesarchio, senza distinzioni” dichiarano il Sindaco Sandomenico, l'assessore ai Lavori Pubblici Striani e la consigliera delegata alla manutenzione Palma Viscione.