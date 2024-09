BorghInsieme, da San Lupo emerge l’importanza di coop sociali e associazioni Cinque comuni per la creazione di un l “Modello di Rete dei Comuni BSB – Borghi, Salute e Benessere”

Continua il progetto ‘BorghInsieme’ che vede coinvolti cinque Comuni che hanno partecipato all’avviso pubblico per la creazione del “Modello di Rete dei Comuni BSB – Borghi, Salute e Benessere” di Scabec-Regione Campania, si tratta di Paupisi (ente capofila), Casalduni, San Lupo, San Lorenzo Maggiore e Torrecuso. Un altro appuntamento dei tavoli di confronto si è svolto presso la sala consiliare del Comune di San Lupo con Cooperative Sociali e Associazioni che si occupano della salute e del benessere di chi vive i territori della rete. E’ stato evidenziato che nel sistema di welfare locale le cooperative sociali sono un attore prezioso e indispensabile. Il progetto culturale e politico, la sostenibilità economica e il rapporto con l’ente pubblico sono alcuni degli aspetti chiave che ci chiamano a compiere una riflessione profonda sul futuro. La cooperazione sociale e i servizi di welfare che fornisce prima ancora che un costo, sono un investimento per la nostra società. Molti Comuni hanno capito che è l’importanza di questa imprenditorialità nel rapporto con gli enti pubblici, a partire dal livello comunale che è quello più vicino alla vita delle persone. Il tavolo ha sottolineato anche che le conseguenze sanitarie e sociali della pandemia hanno lasciato segni profondi in questi anni, facendo emergere nuove criticità e mettendo in crisi modelli che si erano cristallizzati prima del Covid. In questo senso le cooperative sociali sono chiamate ad assumere uno sguardo strategico sapendo leggere nuovi bisogni e marginalità, offrendo risposte adeguate ed innovative alle amministrazioni pubbliche. E’ necessario dunque sensibilizzare, dove mancano, gli amministratori locali sull’esigenza di rinsaldare su basi più avanzate questa alleanza, per il bene dei concittadini. Insieme alle Cooperative è stato detto che anche le associazioni sportive e le associazioni di volontariato hanno un ruolo importante nei piccoli paesi, di aggregare i cittadini, di migliorare la loro qualità della vita, il benessere e la salute. Entrambe un eccellente strumento per l’educazione ad uno stile di vita attivo e sano. Quindi bene fanno i Comuni a spronare la costituzione di questi sodalizi.