Carmine Bosco, consigliere comunale di San Martino Sannita, aderisce a Forza Ita "Forza Italia si conferma partito capace di interpretare e dare voce alle esigenze del territorio"

Carmine Bosco, consigliere comunale di San Martino Sannita, annuncia ufficialmente la sua adesione a Forza Italia. “Forza Italia è diventato il vero punto di riferimento per i moderati a livello nazionale e locale”, ha dichiarato Bosco. “In un momento storico in cui la politica ha bisogno di risposte concrete per le nostre comunità - ha spiegato - Forza Italia si conferma come un partito capace di interpretare e dare voce alle esigenze del territorio. Sono convinto che, con l’impegno e la guida dell’on. Francesco Maria Rubano, potremo costruire un percorso solido e condiviso per il futuro della nostra provincia, insieme a tanti amici e amministratori locali del comprensorio del Medio Calore e della provincia”.

“Ringrazio di cuore Carmine Bosco per la fiducia riposta in Forza Italia e nel nostro progetto politico, che continua a crescere e rafforzarsi sul territorio", ha dichiararo il deputato e segretario provinciale di Forza Italia.

"Un grazie speciale va a Mario Mirra, coordinatore di Forza Italia nel Medio Calore, e a Raffaele Spagnuolo, vice sindaco di San Martino Sannita, per l’impegno e la dedizione che stanno mettendo in campo per il nostro progetto e il nostro territorio. Forza Italia sta diventando il punto di riferimento per i moderati e per chi crede in una politica vicina alle esigenze della comunità”, ha concluso Rubano.