Festa dello Sport 2024. Grande successo di partecipazione e inclusione Tantissime le persone che hanno partecipato all'evento a San Giorgio del Sannio

Si è conclusa con grande successo la Festa dello Sport 2024 a San Giorgio del Sannio. Un evento dedicato alla promozione dell’attività fisica e dei valori dello sport, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, famiglie e atleti.

L’evento, organizzato dal Comune di San Giorgio del Sannio in collaborazione con ProLoco, CIP Campania, CONI e diverse associazioni sportive, ha messo in evidenza l’importanza dello sport come strumento di inclusione e aggregazione. Tra le attività proposte, esibizioni di danza, dimostrazioni di discipline olimpiche e paralimpiche e la tanto attesa sfilata hanno coinvolto tutti i partecipanti, regalando momenti di gioia e entusiasmo.

“Un ringraziamento – spiegano gli organizzatori - va a tutte le associazioni sportive, alle associazioni di volontariato locali, e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, rendendo possibile un incontro unico che ha visto brillare i volti felici, specialmente dei bambini, presenti.

La Festa dello Sport è diventata un appuntamento imperdibile per la nostra comunità, un momento per celebrare non solo l’attività fisica, ma anche i valori di rispetto, amicizia e solidarietà che lo sport rappresenta.

Il nostro obiettivo è continuare a promuovere iniziative che avvicinino le persone allo sport, in un clima di inclusione e partecipazione. Ci vediamo alla prossima edizione!”.