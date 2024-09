Puliamo il mondo. Giovani e Comune di Melizzano in campo per l'ambiente Il sindaco Galietta: gli adulti del futuro che possono essere sin da oggi 'guardiani della natura'

Torna, come ogni anno a settembre, le giornate di "Puliamo il Mondo" indette da Legambiente. L'iniziativa, nata nel 1994, coinvolge ogni anno oltre 400 mila volontari in circa 1300 città nel mondo e consiste nel ripulire da rifiuti abbandonati circa 4000 aree all’anno. Un modo per prendersi cura dei beni comuni, che risulta possibile grazie alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, privati cittadini, ma anche amministrazioni locali.

Il Comune di Melizzano, grazie al lavoro di squadra del sindaco Francesco Galietta e dell’Amministrazione, ha scelto di dare un segnale importante tornando a partecipare all'iniziativa ritenuta edificante e di elevato impatto dal punto di vista di sensibilizzazione. “La scelta è stata quella di coinvolgere i ragazzi di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo di Melizzano - ha sottolineato il sindaco Francesco Galietta - è dovuta al fatto che loro saranno gli adulti del futuro che possono essere sin da oggi "guardiani del capitale naturale", sviluppando comportamenti corretti e sensibilizzando contro gli abbandoni di rifiuti, che spesso sono l'opera di irresponsabili di ogni età. Dobbiamo partire dal nostro piccolo mondo” ha continuato il Sindaco “e curarne la bellezza e la naturalezza. Solo così sarà possibile evitare i tanti disastri che la natura compie rivoltandosi all’opera irrispettosa dell’uomo. Quello che è successo a Solopaca qualche giorno fa” ha concluso il Sindaco “non è altro che la risposta della natura alla nostra incuria e alle nostre nefandezze. Tutti noi, nessuno escluso si deve sentire responsabile e cercare ogni giorno di curare il nostro piccolo pezzo di mondo”.

La giornata è iniziata nella sala Convegni Peppino Impastato come ogni anno da 15 anni a questa parte, e poi si è sviluppata nelle stradine del centro storico.