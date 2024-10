Vetrina importante per Montesarchio che rilancia il suo patrimonio artistico Alla borsa del turismo scolastico di Salerno

Anche il Comune di Montesarchio, con l'assessore alla Cultura Morena Cecere, ha partecipato alla Borsa Internazionale del Turismo Scolastico (Bitus) che si è tenuta a Salerno dal 2 al 4 Ottobre.

Nel merito Morena Cecere spiega: “Il patrimonio artistico, storico e culturale di Montesarchio, grazie all’offerta proposta con il museo, le associazioni e le guide turistiche attive sul territorio, riesce sempre di più ad interessare e incuriosire i ragazzi in età scolastica e le famiglie con i bambini: è un dato che abbiamo evidenziato anche con il lavoro di questi anni. E c'è da aggiungere che il nostro principale attrattore, ovvero il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, ha visto sotto la guida del direttore Zuccaro puntare nettamente su una fruibilità dinamica, interattiva e coinvolgente per i ragazzi.

La prestigiosa vetrina della Bitus per questo è una ulteriore occasione per la Città di Montesarchio nel percorso di promozione e valorizzazione intrapreso con le istituzioni e le realtà associative del territorio ”.