Telese tra passato e presente: in un video ricostruzione grafica della città La proiezione della cittadina ai tempi del "treno dei bagnanti"

“L’eco del tempo tra passato e presente” è il titolo dell’evento in programma per sabato prossimo 19 ottobre nelle Terme di Telese, organizzato dal Comune di Telese Terme con la Pro Loco Telesia nell’ambito delle celebrazioni allestite dal Comitato Ufficiale per il novantennale del comune, con la collaborazione della Parrocchia di Santo Stefano.

“La nostra Telese in un filmato celebrativo, un viaggio carico di emozioni che evoca la magia dell’antico treno speciale dei bagnanti”, si legge nella locandina dell’iniziativa.

E infatti, nel Parco delle Terme di Telese, alle ore 17.30 verrà proiettato il video integrale della ricostruzione grafica della città negli anni in cui veniva attraversata dal treno dei bagnanti, messa a confronto con la città attuale.

La video ricostruzione in 3D, con scene videorenderizzate, è stata realizzata dallo studio di architettura dell’arch. Emilio Franco, al quale tempo fa è venuta l’idea di operare un minuzioso rifacimento della Telese del passato accostandolo alla Telese dei giorni nostri. Dopodiché GAIA Studio di Gennaro Sebastianelli ha realizzato un montaggio complessivo ottenendo un filmato celebrativo, un viaggio carico di emozioni che evoca la magia dell’antico treno speciale dei bagnanti.

L’evento presentato dal giornalista Marzio Di Mezza prevede, dopo i saluti del sindaco Giovanni Caporaso e del presidente della Pro Loco Filippo Sardisco la consegna di un riconoscimento ai sindaci di Telese Terme e, infine, la spiegazione dell’architetto Emilio Franco sulle varie fasi di lavorazione del video fino alla versione definitiva il cui trailer ha già fatto registrare un boom di visualizzazioni.

“Sono certo che i telesini si emozioneranno guardando il video, così come ci siamo emozionati noi guardando l’anteprima”, dichiara il sindaco, Giovanni Caporaso. Sabato sarà una giornata di festa e di ricordi ma sarà anche l’occasione per ringraziare i sindaci che si sono succeduti e che sono ancora in vita, ai quali verrà consegnato un encomio simbolico per il loro impegno in favore della comunità negli anni passati. Questo evento ci preparerà a quello di dicembre quando ci sarà l’inaugurazione della locomotiva e della carrozza “cento porte”. Mentre la locomotiva è stata restaurata, da lunedì cominceranno i lavori per restaurare la carrozza che dovrebbe essere pronta per fine novembre. Voglio ringraziare ancora l’architetto Franco, il videomaker Sebastianelli, il Graphic Designer Verrillo, il Comitato tutto per l’eccezionale lavoro svolto in questi mesi e tutte le persone che hanno collaborato e ci hanno aiutato. Voglio ribadire per l’occasione quanto sia importante per la nostra comunità ristabilire la pace sociale che abbiamo sempre richiamato e che era ed è tra gli obiettivi della nostra amministrazione. Anche perché la nostra indole di cristiani e cattolici ci porta ad avere un atteggiamento di pace con tutti per la serenità nostra e della nostra comunità”.

L’architetto Emilio Franco anticipa qualche piccolo dettaglio sul video che verrà proiettato: “Il progetto di ricostruzione 3D del treno speciale dei bagnanti ha rappresentato un’importante sfida per il mio studio di architettura. L’intervento ha richiesto un’approfondita analisi storica, basata su documenti d’archivio e fotografie dei primi anni del ‘900, per restituire in maniera corretta le atmosfere e le peculiarità dell’epoca. Il lavoro – spiega il professionista telesino -, durato circa 4 mesi, dimostra come l'uso delle tecnologie avanzate possa essere integrato in un contesto di ricerca storica per la valorizzazione del patrimonio locale. Attraverso un accurato processo di modellazione e videorenderizzazione, è stato possibile creare un collegamento visivo e narrativo tra passato e presente, restituendo alla comunità una parte significativa della propria memoria”.