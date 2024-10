Lavoro, percorso formativo ad hoc per l’anno pastorale 2024/2025, il programma Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico e del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

I passi in avanti mossi a livello diocesano sul tema del lavoro e l’incontro sulla 50esima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, hanno dato il la alla Scuola diocesana d’Impegno Socio-Politico e al Movimento Lavoratori dell'Azione Cattolica diocesana di realizzare, per quest'anno pastorale 2024/2025, un percorso formativo ad hoc. Il grande tema è sempre il lavoro. Papa Francesco in Fratelli Tutti, 162 ricorda che “ciò che è veramente popolare – perché promuove il bene del popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze”. Il primo appuntamento sarà introduttivo dell’intero itinerario formativo e avrà luogo venerdì 18 ottobre ore 19:30 a Cerreto Sannita, presso Casa Santa Rita. Interverranno il direttore della Scuola d’Impegno Socio-Politico don Matteo Prodi e il giornalista de “Il Mattino” di Benevento Domenico Zampelli, che analizzerà e commenterà alcuni dati aggiornati sulla situazione occupazionale nel nostro territorio. Dati esaminati che riguarderanno anche il Pil, la popolazione, il mercato del lavoro, la struttura imprenditoriale, il sistema imprenditoriale, l’export ed il mercato del credito. Aspetti assolutamente decisivi, per mettere in piedi qualsiasi riflessione e strategia, quello di conoscere e informarsi sull'attuale realtà delle traiettorie del mercato del lavoro. Tra gli altri rapporti che verranno presi in considerazione, il Report statistico nazionale 2024 “La povertà in Italia” della Caritas Italiana, il Rapporto Plus 2023 dell’INAPP, il Focus della Provincia di Benevento-Rapporto PMI 2023 di Confindustria Benevento e il Rendiconto Sociale provinciale 2022 dell’INPS. Questo il calendario dei prossimi appuntamenti:

Venerdì 22 novembre: IL LAVORO NELLA BIBBIA

Venerdì 13 dicembre: IL LAVORO NEL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Venerdì 17 gennaio 2025: IL LAVORO NELLA FILOSOFIA

Venerdì 14 febbraio: POLITICHE PER IL LAVORO NEL MEZZOGIORNO

Giovedì 13 marzo: LE NUOVE FRONTIERE DEL LAVORO: CREATO, I.A. E NUOVE TECNOLOGIE

Giovedì 10 aprile: IL LAVORO E: DONNE, FAMIGLIA, GIOVANI, STRANIERI, UNIVERSITA’, SCUOLA SUPERIORE

Mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio: FESTA DEL LAVORO DIOCESANO

Venerdì 23 maggio: FORME CONTRATTUALI E GOVERNANCE D’IMPRESA: COME IMPATTANO SUL LAVORO?