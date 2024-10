San Lorenzello: consigliere Durante aderisce alla Lega Salvini Premier "È l'unico partito che lavora sul territorio per i territori"

Il neo consigliere comunale di San Lorenzello Luigi Durante aderisce alla Lega Salvini Premier. “Ho scelto convintamente di aderire al partito di Salvini perché è l’unico che lavora sul territorio e per i territori, è una forza politica che si impegna per le questioni concrete che interessano la collettività senza proclami. Sono sicuro che daremo risposte importanti a San Lorenzello, all’intero comprensorio e al Sannio”, afferma il neo consigliere comunale Luigi Durante che nel partito avrà la responsabilità della segreteria provinciale giovanile. “Ringrazio l’amico Luigi Barone con il quale ho avviato questo percorso, così come ringrazio il segretario provinciale Bocchino e il segretario regionale Gianpiero Zinzi per la fiducia accordatami oltre che il vice segretario federale Claudio Durigon. Assieme sono convinto che otterremo tanti risultati”, conclude Durante. Soddisfatto dell’adesione il dirigente nazionale della Lega Luigi Barone: “L’amico Luigi Durante è uno dei consiglieri comunali più giovani del Sannio, per noi è motivo di vanto averlo in squadra perché ha capacità, voglia di fare e tanto entusiasmo per radicare ulteriormente il partito e dare riscontro alle esigenze dei territori”. Anche il segretario provinciale Luigi Bocchino plaude all’adesione: “La Lega cresce e si rafforza in tutto il Sannio. Luigi Durante è un giovane che si impegna per la crescita dei territori”.