Al via il progetto di rigenerazione culturale, economica e sociale di Morcone Il sindaco Ciarlo: grande opportunità di crescita e sviluppo delle potenzialità delle nostre terre

Sarà un intenso e lungo fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere. "Il bellissimo progetto “TAM – La cultura è un fiume”, entra nel vivo con incontri di condivisione, spettacoli teatrali, racconti e laboratori” - afferma soddisfatto, il sindaco Luigino Ciarlo – “Auspico un’ampia partecipazione agli eventi che rappresentano non solo una vetrina per Morcone, capace di stupire con la sua bellezza i visitatori provenienti da fuori paese, ma una grande opportunità di crescita e di sviluppo delle potenzialità delle nostre terre. Il nostro territorio, per quello che è lo scopo di TAM - Territorio, Arte, Memoria - si propone di non essere una cornice statica, ma di divenire un propulsore di processi d’innovazione legati comunque a doppio filo alle radici profonde del borgo". A Morcone, nel cuore di TAM, l'ambizioso progetto del Comune per la valorizzazione e rigenerazione culturale, economica e sociale del borgo, finanziato, con la titolarità del Ministero della Cultura, dall’Unione Europea attraverso il PNRR e l’utilizzo dei fondi Next Generation EU, si parlerà di "Rigenerazione d'Autunno". Da sabato 26 a mercoledì 30 ottobre, infatti, sono previsti incontri, attività teatrali e laboratori. Si comincia sabato mattina con il laboratorio di dolci tipici con il centro sociale per anziani “Alto Sannio”. "RacconTAMoce, narrazioni attive e idee collettive, sarà invece il laboratorio aperto a tutti i cittadini che si terrà, sempre sabato ma nel pomeriggio, alle ore 16, presso l'Auditorium San Bernardino per condividere idee con i partner del progetto Rima, Ru.De.Ri., Futuridea, Il Presepe nel Presepe e la Pro Loco Morcone. Domenica 27 alle ore 18.30 è in programma "Ossa di Crita", lettura-spettacolo tratta dal libro omonimo di Massimo Barilla con la compagnia teatrale Mana Chuma. L'azienda agrituristica Di Fiore, infine, aprirà le porte ai cittadini e ad alcune scolaresche mercoledì 30 ottobre dalle ore 10 per il rito di semina collettiva di "TAM, scuola del pane e dei paesi", a cura delle associazioni Terzo paesaggio e Il Presepe nel Presepe"