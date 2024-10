Puglianello, Il 2 novembre l’inaugurazione del Cimitero Comunale Rubano e Amantea: “Momento di raccoglimento e memoria”

A Puglianello, il prossimo 2 novembre, alle ore 11, si terrà l’inaugurazione del progetto di riqualificazione del Cimitero Comunale. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, rappresenta un passo importante per assicurare ai cittadini un luogo di memoria e rispetto degno dei propri cari defunti.

“La riqualificazione del cimitero comunale non è solo un progetto infrastrutturale, ma un gesto di profonda sensibilità verso la memoria delle persone che non sono più tra noi. Abbiamo lavorato con impegno per restituire ai cittadini un luogo di pace e raccoglimento, con particolare attenzione al decoro e al rispetto per i defunti. Consegneremo alla comunità un luogo curato nei minimi particolari con servizi interni innovativi”, hanno dichiarato il Sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano, e consigliera delegata alle politiche cimiteriali, Teresa Amantea.

Al termine dell’inaugurazione, si terrà una Santa Messa seguita dalla Benedizione delle Tombe, in occasione della Commemorazione dei Defunti. Un momento di riflessione e spiritualità per tutta la cittadinanza.