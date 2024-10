Calvi, l'avviso del Comune per la gestione della tendostruttura 'Palasperanza' La concessione avrà la durata di anni 5 decorrenti dalla data di stipula

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Calvi (BN) l’avviso pubblico per la gestione della Tendostruttura Comunale per Calcio a 5 denominata Palasperanza, sita in via Orazio Soricelli. Un avviso a cui tutti potranno partecipare, nel rispetto di quanto disposto in materia dall’ANAC e dal Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi comunali di Calvi. Con la concessione la Società aggiudicataria oltre a dover pagare il canone annuale proposto, dovrà accollarsi i costi di tutte le utenze e dovrà munirsi di assicurazione. La concessione avrà la durata di anni 5 decorrenti dalla data di stipula della convenzione ovvero dalla data del verbale di consegna dell’immobile. L’Avviso prevede un’offerta tecnica ed un’offerta economica.

L’offerta tecnica è suddivisa in: Piano delle attività di conduzione, manutenzione e custodia dell’impianto, Piano di programmazione sportiva, Progetto sociale e Ubicazione della sede legale. L’offerta economica non potrà essere inferiore € 3.000,00/anno e alla Società che offrirà l’importo annuale più alto saranno assegnati n.20 punti. L'istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 11 novembre 2024.

Sia la domanda che l’avviso e lo schema di convenzione possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Calvi, sulla seguente pagina: https://www.comune.calvi.bn.it/novita/notizie/novita_31.html