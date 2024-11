Mensa scolastico a Montesarchio, riviste tariffe: ecco le fasce e i costi Nuovo incontro con i rappresentanti dei genitori per applicare nuove agevolazioni dopo aumenti

Il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, l'assessore all'Istruzione Marcella Sorrentino e i componenti dell'amministrazione comunale, dando seguito a quanto stabilito nell'ultimo incontro sulla questione mensa con i rappresentanti dei genitori e degli istituti comprensivi cittadini hanno avuto un nuovo confronto.

"In questa sede - spiegano dal Comune del centro caudino -, è stato comunicato che, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di sostenibilità economico-finanziaria sulla base dei dati, quantitativi e qualitativi, del servizio mensa, definiti e consolidati con l’avvio del servizio, l’Amministrazione comunale, compatibilmente con le esigenze di bilancio, ha disposto un’ulteriore estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni tariffarie.

In particolare, ferme restando le tariffe già applicate per le fasce di ISEE fino a 15.000 euro, sono state riviste le tariffe per la fascia Isee che va dai 15 ai 21mila e superiore a 21mila euro.

Nello specifico la nuova tariffa per le fasce di ISEE dai 15 ai 21mila euro, scende a € 4,90 ed è applicata a tutti a prescindere dal numero dei figli iscritti, quindi anche con solo figlio iscritto alla mensa, mentre per la fascia Isee superiore a 21mila euro il ticket viene ridotto da 5,67 euro a 5,15 euro.

Le tariffe aggiornate si applicano con riferimento ai pasti prenotati e consumati a partire dal 4 novembre 2024, indipendentemente dai tempi tecnici di adeguamento della piattaforma informatica di accreditamento e di acquisto dei ticket, per cui successivamente, senza alcuna richiesta da parte degli utenti e in via diretta ed automatica si procederà all’accredito di eventuali conguagli a favore degli utenti derivanti dall’applicazione delle tariffe aggiornate.

Si ringraziano i genitori, i dirigenti e il personale amministrativo del Comune per la collaborazione che, in un clima disteso e cordiale, ha portato un risultato positivo per tutti".