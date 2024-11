Comune di Puglianello, riqualificazione del Cimitero e nuove tariffe per loculi La consigliera Amantea: “Intervento complessivo per onorare uno spazio di memoria”

Un intervento complessivo che comprende la riqualificazione degli spazi e la rimodulazione delle tariffe per i loculi, così l’Amministrazione comunale di Puglianello, guidata dal Sindaco Francesco Maria Rubano, onorano uno spazio di memoria e raccoglimento importante per la comunità. Il prossimo 2 novembre, alle ore 11.00, si terrà l’inaugurazione del Cimitero Comunale riqualificato.

Seguiranno la Santa Messa e la Benedizione delle Tombe in occasione della Commemorazione dei Defunti.

La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco Rubano e del Consigliere delegato alle Politiche cimiteriali, Teresa Amantea.

Contestualmente, il Comune di Puglianello ha rimodulato la concessione d’uso dei loculi cimiteriali, offrendo ai cittadini la possibilità di assicurarsi uno spazio decoroso per i propri cari a tariffe accessibili. Sono disponibili loculi nelle file II e III al costo di €3.100,00 e nelle file I e IV al costo di €2.600,00. I cittadini interessati possono rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune per presentare la propria richiesta entro e non oltre il 2 dicembre 2024.

“La riqualificazione del cimitero comunale, fortemente voluta dal Sindaco Francesco Maria Rubano, rappresenta un gesto di rispetto verso i nostri cari defunti e un segno di attenzione per tutte le famiglie della comunità.

Questo intervento è il risultato di un vero lavoro di squadra, che ha coinvolto tutta l’Amministrazione comunale, unendo competenze e impegno per offrire alla comunità un luogo di memoria rispettoso e accogliente”, ha dichiarato Teresa Amantea, Consigliera delegata alle Politiche cimiteriali del Comune di Puglianello.

“L’assegnazione dei loculi cimiteriali a tariffe accessibili è un ulteriore passo verso una gestione attenta e rispettosa del nostro cimitero comunale,” ha aggiunto Amantea. “Abbiamo voluto stabilire dei costi sostenibili, assicurando al contempo una manutenzione continua di questi spazi di memoria”, ha concluso.