Ad Airola una grande marcia delle pace organizzata per il 6 dicembre L'evento di Comune e associazioni culturali. Dal Comune al convento dei Frati Francescani

Il Comune di Airola, in collaborazione con le Associazioni Culturali locali, è lieto di annunciare la “Marcia per la Pace”, che si terrà il 6 Dicembre 2024. L’evento, dedicato ai valori della pace e della solidarietà, vuole essere un momento di riflessione e un simbolo di coesione per tutta la comunità.

La marcia partirà alle ore 10 dalla Casa comunale di Airola, con raduno previsto alle 9:30 sempre di fronte alla Casa comunale.

L’itinerario si concluderà presso l’Oasi della Pace, all’interno del suggestivo convento dei Frati Francescani. In un periodo storico in cui i valori della pace e dell’unità sono di grande rilevanza, questa iniziativa vuole rappresentare un impegno concreto e una testimonianza di speranza per un futuro più solidale.

L’invito a partecipare è stato esteso agli enti locali viciniori, alle istituzioni provinciali e regionali, ai rappresentanti dello Stato, alle istituzioni religiose, scolastiche, alle forze armate, alla Protezione civile e alle rappresentanze straniere, comunitarie ed extracomunitarie presenti sul territorio sannita.

Con la presente, abbiamo il piacere di invitare anche la vostra redazione a partecipare, contribuendo con la copertura mediatica dell’evento per ampliare la diffusione del messaggio di pace e solidarietà.