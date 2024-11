Telese Terme, finanziati progetti per famiglie e fasce più deboli 170.000 euro, per il progetto “Affari di famiglia”, erogati dalla Regione Campania



Il Comune di Telese Terme si aggiudica una cospicua dote di finanziamenti in materia di pari opportunità e politiche sociali. In particolare si tratta di 170.000 euro, per il progetto “Affari di famiglia”, erogati dalla Regione Campania, a valere sul Bando Misure di conciliazione famiglia – lavoro e finalizzati all’erogazione di buoni per l’acquisto di posti in asili nido o ludoteche, così da favorire la conciliazione famiglia – lavoro. Il progetto prevede anche l’attivazione di sportelli di orientamento per le donne in cerca di occupazione e spazi dedicati all’erogazione di servizi di sostegno all’occupabilità femminile. Il progetto è stato coordinato dal Comune di Telese Terme, in partenariato con l’Ambito Sociale B4 e la Cooperativa Sociale Tandem.

E’ stato anche finanziato, per ulteriori 50.000 euro, il progetto “D.I.Re. Disabilità In Rete”, erogati dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, e finalizzati a fornire servizi di assistenza domiciliare per disabili che si trovano in stato di bisogno. Anche questo progetto è stato coordinato dal Comune di Telese Terme, in partenariato con la Cooperativa Sociale Social Lab76.

Molto soddisfatta si dichiara l’Assessore alle Pari opportunità, Filomena di Mezza: “Quando si lavora con obiettivi chiari e si riesce a fare rete con il terzo settore, diventa poi naturale porre in essere progettazioni che vengono premiate dagli Enti finanziatori, sia la Regione che il Ministero. Voglio evidenziare che nel caso delle misure di conciliazione, il nostro progetto “Affari di famiglia”, quindicesimo in Regione, è l’unico che vede capofila un Comune, relativamente piccolo in Regione. Vuol dire che abbiamo lavorato bene".

“In questo percorso amministrativo abbiamo voluto puntare ad un impegno concreto a favore delle famiglie - rimarca il sindaco Giovanni Caporaso -, soprattutto per favorire un supporto concreto alle donne che vivono con difficoltà l’inserimento nel mondo del lavoro molto spesso per dedicarsi alla cura dei figli minori e con disabilità. Questi progetti e queste risorse ci permettono di realizzare questo obiettivo che rientrava anche nelle linee di mandato formulate nel nostro programma politico. Con questi 220.000 euro di finanziamenti ottenuti - aggiunge il primo cittadino di Telese Terme - dimostriamo l’attenzione che questa amministrazione ha verso i soggetti più deboli e in difficoltà, ai quali è necessario garantire un’opportunità effettiva di inserimento lavorativo e miglioramento delle condizioni di vita. Faremo ogni sforzo affinchè i progetti possano trovare la piena operatività nei tempi più brevi possibili. Un ringraziamento va anche al consorzio ambito b04 che ci ha affiancato nel progetto".