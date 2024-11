Bonea, ok al finanziamento: in paese arriva il metano "Un servizio rivoluzionario, che cambierà la vita dei cittadini"

Importantissimo, ennesimo risultato colto dall'Amministrazione comunale di Bonea. La Direzione generale per la Mobilità presso la Regione Campania, con proprio decreto, ha ammesso a finanziamento il Comune guidato dal sindaco Giampietro Roviezzo riconoscendo ad esso un finanziamento finalizzato alla realizzazione di opere di metanizzazione del territorio comunale. In altre parole, la Comunità di Bonea sarà, grazie a questo intervento, raggiunta dal gas metano. Si tratta di un'azione importantissima che si inquadra a pieno titolo in quella dei servizi primari. "Siamo estremamente soddisfatti – commenta il Primo Cittadino – Grazie all'impegno profuso da questa Amministrazione comunale e dagli uffici, che ringrazio nella loro interezza, siamo riusciti a centrare un obiettivo centrale per il nostro paese quale quello di realizzare le dovute opere per portare il gas metano nelle case di Bonea. E' un servizio rivoluzionario, che cambierà da questo punto di vista la vita dei nostri cittadini in termini di comodità e di risparmio. Penso con particolare riguardo al nostro Centro storico, che grazie a questo nuovo servizio, sarà ancora più piacevole e attrattivo. Allacciarsi al metano significa fare risparmiare non poco il consumatore finale ma significa anche fare bene all'ambiente dal momento che questo combustibile non produce fumo e ceneri e, quindi, non è fonte di contaminazione. Oggi è un giorno importante per il nostro paese – prosegue il sindaco – Facciamo un altro passo importante verso il futuro: abbiamo rinnovato le strade, l'edilizia scolastica, stiamo efficientando le reti. Ora siamo stati ammessi a questo nuovo finanziamento a coronamento di un impegno e di un lavoro che sono stati costanti e decisi sempre e solo nell'unico interesse della nostra amata Bonea".