Scomparsa ex sindaco di Telese Selvaggio, il cordoglio dell'amministrazione Caporaso: “Perdiamo un amico, un uomo buono e leale”

“La scomparsa di Michele Selvaggio ci rattrista in modo particolare perché perdiamo un amico e un telesino profondamente legato alla nostra comunità”.

Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso in seguito alla dipartita del commercialista telesino venuto a mancare durante la scorsa notte.

“Con Michele eravamo legati da una lunga amicizia e condividevamo alcune passioni, come il calcio, anni fa, nella squadra della nostra città. Amava e praticava anche il tennis, per lui lo sport era importante ed era un modo per stare con gli altri, in mezzo alla gente. Michele è stato un apprezzato professionista, ma ha anche avuto ruoli istituzionali: vice sindaco, sindaco e presidente del consiglio comunale. Ricordo ancora la sua emozione quando da sindaco, negli anni ‘90, inaugurò lo stadio comunale. Proprio qualche giorno fa prese parte, insieme ad altri ex sindaci, all’evento che avevamo organizzato per i 90 anni del nostro Comune (nella foto). Sia da professionista che da imprenditore non ha mai fatto mancare la sua disponibilità e il suo sostegno a chiunque ne avesse bisogno. Abbiamo perso un caro amico e un uomo buono e leale, oltre che un pezzo di storia della nostra città. Rivolgo anche a nome dell’amministrazione le più sentite condoglianze alla moglie Maria Teresa e ai figli Teresa, Simone e Arianna, ai fratelli Alfredo e Lucio”.