Walk for the Cure Cusano Mutri, una camminata per combattere i tumori del seno Domenica 17 novembre ore 10 in Piazza Orticelli la passeggiata che proseguirà verso Monte Calvario

Nemmeno il tempo di smaltire le bellissime emozioni della prima Race for the Cure a Benevento, scandita da centinaia di visite ed esami gratuiti per tutte le donne arrivate a Piazza Castello, che riparte l'iconica passeggiata rosa di Komen Italia, questa volta in un borgo unico, come quello di Cusano Mutri.

Un'occasione importante per sostenere concretamente i tanti progetti di Komen Italia, da oltre 25 anni in prima linea nella lotta ai tumori del seno, e con oltre 30 milioni di euro investiti dal 2000 in prevenzione e ricerca.

Appuntamento dunque fissato per Domenica 17 novembre ore 10 in Piazza Orticelli nella bellissima cornice di Cusano, per una passeggiata che proseguirà verso Monte Calvario.

Le iscrizioni sono già aperte, con due giornate dedicate, dalle 16 alle 20: mercoledì 13 novembre presso La Dolce Sosta, e Venerdì 15 novembre presso l'Infopoint in Piazza Orticelli. Con una piccola donazione di 10€ sarà possibile ricevere la maglia dell'iniziativa sostenendo concretamente l'operato di Komen sui territori.

"La tappa di Cusano Mutri chiude un percorso avviato nel mese di luglio con la prima Walk in Provincia di Benevento e che da allora non si é mai arrestato, coinvolgendo decine di realtà e migliaia di persone.

Sensibilizzare circa un tumore che colpisce una donna su nove, é importante, specie se, dati alla mano, le possibilità di guarigione sono ben oltre il 90% se diagnosticato in tempo - Così Angelo Piazza, Referente per la Provincia di Benevento di Komen Italia -. Dunque l'invito non solo alla stupenda comunità di Cusano che per la prima volta ci accoglie, ma all'intera provincia di Benevento, tutti uniti per la prevenzione e la ricerca. Un grazie particolare va ad Imma Petrillo per la straordinaria volontà di portare Komen a Cusano, insieme ad USAcli Benevento, all'associazione ASD Cusanamente, l'Amministrazione Comunale e le Parrocchie di Cusano Mutri, l'associazione Salute e Territorio, il Rotary Club Valle Telesina, la Dolce Sosta e Tesolina Dance S. A domenica!".