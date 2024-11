Montesarchio. Anziano in difficoltà, provvidenziale intervento Polizia Locale Il plauso dell'amministrazione comunale per l'operato degli agenti

Il sindaco Carmelo Sandomenico e il consigliere Umberto Schipani esprimono un plauso alla Polizia Municipale di Montesarchio per "la preziosa opera prestata nella mattinata di martedì 12 novembre. Allertati in merito alla presenza di persona anziana in difficoltà, infatti, il luogotenente Massimo Pagnozzi ed il maresciallo Pasquale Santacroce sono prontamente intervenuti, garantendo sicurezza alla persona e le attenzioni del caso. Un intervento che, con grande umanità e responsabilità, ha evitato conseguenze che, in molti casi simili, si sono rivelate tragiche: agli agenti, dunque, va il plauso e il ringraziamento dell'amministrazione e della cittadinanza tutta" rimarcano il primo cittadino e il consigliere comunale della cittadina caudina.