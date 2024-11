Giubileo: nominati componenti da Pietralcina della cabina di regia Entra nel vivo l’attuazione dell’accordo di partenariato tra la Città di Padre Pio e simtur

Entra nel vivo l’attuazione dell’accordo di partenariato tra la Città di Padre Pio e simtur per elaborare una declinazione pietrelcinese del programma “piccole patrie”.

Per garantire efficacia e concretezza nel definire gli aspetti connessi alla realizzazione delle iniziative previste dalla convenzione stipulata lo scorso ottobre, quale primo atto la Società Italiana Professionisti della Mobilità e del Turismo sostenibili ha nominato i primi componenti del comitato tecnico scientifico messo a disposizione del Comune di Pietrelcina per organizzare al meglio il Giubileo 2025. Si tratta di professionisti di chiara fama e con importanti esperienze di management degli Enti locali. Ecco i loro nomi e il ruolo che andranno a ricoprire:

- prof. Federico Massimo Ceschin, esperto di marketing territoriale e di turismo sostenibile, presidente nazionale simtur, ambasciatore del Patto Europeo per il Clima, in veste di coordinatore;

- prof. Giuliano Resce, professore associato di economia politica presso l'Università del Molise e visiting senior fellow presso la London School of Economics;

- avv. Nicola Boccalone, direttore generale della Provincia di Benevento;

- ing. Fernando Capone, ingegnere con importanti esperienze di management degli Enti locali e tematiche ambientali.

Oltre a supportare l’Amministrazione comunale di Pietrelcina nel definire un piano di attività connesse al Giubileo 2025, la cabina di regia potrà curare le seguenti attività:

- attività di ricerca e analisi sulle materie inerenti lo sviluppo locale, con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo sostenibile;

- attivare relazioni con università, scuole, enti, agenzie e altre istituzioni formative, anche al fine di attivare attività di qualificazione del capitale umano;

- elaborare, validare e coordinare attività divulgative, di comunicazione e marketing;

- accompagnare l’Amministrazione nella realizzazione delle azioni previste dal programma nazionale «piccole patrie»: animazione territoriale, digitalizzazione, mappatura dei POI (point of interest) territoriali, valorizzazione e promozione;

- offrire all’Amministrazione supporto nella definizione delle forme di governance più appropriate a sviluppare l’economia turistica ed a gestire efficacemente il patrimonio culturale, religioso, monumentale e immobiliare, pubblico e/o con formule di partenariato

pubblico/privato;

- attivare un monitoraggio dei bandi regionali, nazionali ed europei che potranno interessare il territorio, i cittadini e le imprese del Comune di Pietrelcina, nonché altri servizi già previsti dalla Convenzione già approvata e sottoscritta.

La cabina di regia sarà implementata con la disponibilità di altri professionisti e mirerà a coinvolgere attivamente tutti gli stakeholder della comunità locale.