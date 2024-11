Puglianello, rinnovato Patto di Gemellaggio con la Città di Derby Oggi una delegazione raggiungerà gli Stati Uniti. Il Sindaco Rubano: “Iniziativa importante"

Il Comune di Puglianello rinnova il Patto di Gemellaggio con la Città di Derby, negli Stati Uniti, un omaggio alla visione e all’impegno dell’ex sindaco di Derby la cui famiglia aveva origini Puglianellesi, Marc Garofalo. L’idea proposta nel 2001 da Garofalo fu accolta con entusiasmo dall’allora sindaco di Puglianello, Tonino Bartone. Una delegazione di cinque persone di Puglianello si recherà a Derby dal 14 al 23 novembre per il rinnovo ufficiale del Patto di Gemellaggio, con spese non sostenute dall’Ente, in coerenza con la condotta amministrativa e politica dell’amministrazione comunale.

“Il rinnovo di questo Gemellaggio è un'occasione importante per intrecciare il nostro passato con il futuro, unendo tradizione e innovazione. È un modo per riscoprire le nostre radici, rinvigorendo al contempo il tessuto sociale ed economico del nostro territorio. Ringrazio l’attuale sindaco di Derby, Joseph DiMartino, per aver accolto con entusiasmo il rinnovo di questo patto di amicizia”, dichiara il sindaco di Puglianello, Francesco Maria Rubano. “Grazie a questa iniziativa potenzieremo gli scambi culturali ed economici tra le due Città e offriremo a studenti e famiglie l'opportunità di scoprire realtà diverse e lontane, ma con valori comuni. Stiamo lavorando per definire il calendario delle attività, stabilendo se sarà Puglianello ad accogliere per prima i cittadini di Derby o se saranno i nostri studenti e le loro famiglie ad essere ospitati negli Stati Uniti”, spiega Rubano. “Questi scambi non si limiteranno, però, solo alla sfera culturale, ma contribuiranno anche a favorire le attività economiche locali, con particolare attenzione alla promozione del turismo. Avvieremo iniziative comuni nell’ambito del ‘Turismo delle radici’, un progetto nazionale dedicato agli italiani all’estero e agli italo-discendenti desiderosi di riconnettersi con le proprie origini, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, guidato dal segretario nazionale di Forza Italia e vice premier, Antonio Tajani”, conclude Rubano.