Istituto Telesi@, Fuschini (FI): Provincia ripristini impianto di riscaldamento Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale: "Situazione insostenibile”

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Provinciale, Vincenzo Fuschini, ha inviato, per la terza volta, una sollecitazione formale alla Provincia di Benevento chiedendo il ripristino dell’impianto di riscaldamento presso l’Istituto di Istruzione Superiore Telesi@, di Telese Terme, plesso di Via Roma, ribadendo che il diritto a strutture scolastiche adeguate deve essere garantito su tutto il territorio provinciale. “Le condizioni meteorologiche attuali – dichiara Fuschini – non consentono ulteriori ritardi su interventi urgenti già segnalati per le vie brevi a maggio scorso e formalizzati con una PEC il 26 settembre. La situazione è ormai insostenibile per studenti e personale scolastico, ed è incomprensibile che l’intervento non sia ancora stato eseguito, considerata la recente variazione di bilancio approvata dal Consiglio Provinciale proprio per rispondere alle esigenze di manutenzione degli edifici scolastici”.

“Se da un lato si fanno scelte non condivise dal nostro gruppo consiliare, come il forte indebitamento per interventi su edifici scolastici del capoluogo, è doveroso garantire la stessa tempestività e concretezza per le scuole della provincia, come il Telesi@ di Telese Terme”, ha sottolineato Fuschini.