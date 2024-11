Orsillo all’Assemblea Nazionale UNPLI: "Senza Pro Loco si spegnerebbe l’Italia" A Roma assemblea nazionale: svolgiamo ruolo fondamentale per l’identità sociale, storica e culturale

Il presidente della Pro Loco di Paupisi Dario Orsillo ha partecipato a Roma, in qualità di Delegato regionale insieme ad altri colleghi presidenti, all’assemblea nazionale elettiva dell’Unpli. Nel corso dell’assemblea è stato rieletto per la terza volta alla guida nazionale delle Pro Loco Antonino La Spina.

“L’Assemblea – ha affermato Dario Orsillo - è stata un’importante occasione di confronto con le istituzioni su temi centrali per il terzo settore, per il turismo, le comunità e il patrimonio culturale immateriale del Paese. Condivido in pieno le parole dette dal nostro presidente nazionale La Spina che senza le Pro Loco si spegnerebbe l’Italia. L’impatto oltre che economico è anche sociale, perché le Pro Loco cercano di mantenere vivi i territori evitando, dove è possibile, anche lo spopolamento che è ormai normalità. Noi Pro Loco svolgiamo un ruolo fondamentale per l’identità sociale, storica e culturale dei nostri paesi - ha continuato Orsillo -, valorizzando al meglio le realtà locali che sono la forza anche del made in Italy, promuovendo le nostre eccellenze enogastronomiche e supportando anche l’economia locale. L’impatto che genera una Pro Loco non è solo economico ma è anche sociale: unire le comunità porta a generare condivisione e inclusione sociale”. Ha concluso Orsillo: “Ringrazio pertanto il comitato provinciale di Benevento e regionale nelle persone dei presidenti Renzo Mazzeo e Gigi Barbati che mi hanno dato l’opportunità di poter partecipare per la prima volta all'Assemblea Nazionale e quindi di far conoscere anche la nostra piccola realtà di Paupisi e ringrazio i miei compagni di avventura di questa due giorni a Roma Orazio De Nigris, Raffaele Marmorale, Pellegrino Girolamo, Giuseppe Caporaso, Barbara Minicozzi, Jonathan Cechola, Giusy Cavuoto e Antonella Zampelli con i quali mi lega un rapporto di affetto e di amicizia vera”.