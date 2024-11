Sant’Agata: "Bene fondi del Governo per il consolidamento del centro storico" Così Nicola Izzo, consigliere comunale di Sant’Agata de' Goti e Dirigente di Forza Italia

“Esprimo grande soddisfazione per lo stanziamento da parte del Governo di centrodestra di 7,9 milioni di euro destinati al Comune di Sant’Agata de' Goti per il recupero e il consolidamento del centro storico”. Così Nicola Izzo, consigliere comunale di Sant’Agata dè Goti e Dirigente di Forza Italia in riferimento all’approvazione, da parte del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare, del finanziamenti a favore di Sant’Agata dè Goti. “Si tratta di un impegno economico importante, - continua Izzo – per un territorio caratterizzato da particolari fragilità e criticità che, grazie a questo finanziamento, potrà mettere in campo adeguati interventi infrastrutturali per la sicurezza dei territori e, quindi, dei cittadini”. Conclude Izzo: “Ringrazio il ministro Pichetto Fratin, che continua a lavorare con grande impegno sul tema del contrasto al dissesto idrogeologico, e il nostro deputato on. Francesco Maria Rubano che, ancora una volta, conferma grande attenzione nei confronti della provincia sannita”.