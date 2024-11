Giornata contro la violenza sulle donne, palloncini rossi a Sant’Agata de’ Goti Lungo le strade del centro cittadino, con posizionati sopra di essi dei messaggi forti e di speranza

Non solo incontri e testimonianze di formazione e di prevenzione per smuovere le coscienze, nei giorni scorsi e domani lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, per le operatrici di “Casa delle Donne” e dei CAV “La Voce delle Donne” di Sant’Agata de’ Goti (BN) e di Montesarchio (BN). Nel centro saticulano, infatti, oltre ad un convegno presso la chiesa “Maria SS. Assunta in Cielo” (frazione Bagnoli), nel quale interverranno, tra gli altri, il vescovo diocesano mons. Giuseppe Mazzafaro e il presidente della cooperativa sociale di comunità iCare don Matteo Prodi, come segno di sensibilizzazione alla cittadinanza nella giornata di domani la cooperativa iCare posizionerà dei palloncini rossi ad elio lungo le strade del centro storico cittadino, con posizionati sopra di essi dei messaggi forti e di speranza realizzati dal Gruppo Giovani parrocchiale, emersi nel confronto con tre operatrici di accoglienza di “Casa delle Donne” svoltosi lo scorso venerdì sera, da diffondere contro la violenza di genere. Un gesto simbolico pubblico, visibile, sicuramente efficace nel lanciare il chiaro messaggio di dire “Basta alla violenza contro le donne!”. Gli altri due appuntamenti che vedranno presenti le operatrici domani, lo ricordiamo, avranno luogo:

- a San Marco dei Cavoti (BN) alle ore 10 presso sala consiliare del Comune, con l’intervento della psicologa e responsabile di “Casa delle Donne” Fabiola Filippelli alla presentazione del libro “La ragazza del talismano” di Gianfranco Ianni

- a Benevento alle ore 11 presso l’Area Archeologica del Teatro Romano, con i monologhi “Neanche con un dito” delle volontarie del Servizio Civile Universale di “Casa delle Donne” , in collaborazione con l’Associazione Culturale Thàlia Ets.