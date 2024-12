Puglianello: torna "Una Stella di Natale per l’AIL" Anna Franco: “Iniziativa di grande valore umano"

Domenica 8 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, la piazza Don Gabriele Pastore di Puglianello si trasformerà in un luogo di solidarietà e speranza con l’iniziativa “Una Stella di Natale per l’AIL”.

L’evento, promosso in collaborazione con l’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL), invita la cittadinanza a partecipare attivamente alla raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica e le cure dei tumori del sangue. “Acquistare una Stella di Natale significa dare un contributo concreto alla lotta contro le malattie ematologiche, aiutando migliaia di persone a guardare con fiducia al futuro. Il Sindaco Francesco Maria Rubano e tutta l’Amministrazione comunale di Puglianello sono orgogliosi di supportare questa importante iniziativa benefica, che rappresenta un gesto di grande valore umano e civile, oltre che un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza della ricerca e dell’assistenza ai pazienti”, ha dichiarato Anna Franco, Capogruppo in Consiglio comunale.