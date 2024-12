Esce il docufilm su Sant’Alfonso Maria de’ Liguori "Il Santo di Carne" Protagonista del lavoro Enrico Lo Verso

Week-end cinematografico a cura del “MILA-Museo Itinerante dei Luoghi Alfonsiani” a Sant’Agata de’ Goti (BN). Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, infatti, presso l’Auditorium “Ilario Roatta” di Villa Fiorita, con ingresso gratuito, verrà proiettata un’autobiografia immaginaria e poetica di sant'Alfonso Maria de’ Liguori, tra vicenda terrena, opere, testimonianze e lascito spirituale. Intitolato “Il Santo di Carne”, il docu-film di Giuseppe Alessio Nuzzo ha per protagonista il celebre attore Enrico Lo Verso nei panni del vescovo santo, dottore della Chiesa e fondatore dei Missionari Redentoristi. Insieme a lui anche Giovanna Sannino, che interpreta suor Maria Teresa de Liguori, e Marco Panico, nei panni del giovane Alfonso. Scritta da Mariadiletta Coco e Giuseppe Alessio Nuzzo, la pellicola è liberamente ispirata alla lettera pastorale del 2014 “In dialogo con Sant’Alfonso” di

mons. Antonio Di Donna, attuale vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana. Il docu-film è stato girato, tra le altre location, a Sant’Agata de’ Goti tra i luoghi in cui ha vissuto e operato il santo originario della zona Marianella (a Napoli) ed è prodotto da Giuseppe Piccolo e Giovanni La Montagna per Paradise Pictures srl, in collaborazione con London Movie Ltd, I.S. Alfonso Maria de’ Liguori, Diocesi di Acerra con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Campania, Film Commission Regione Campania. Questo film nasce dall’esigenza prioritaria e dalla volontà di far conoscere vita e opere di sant’Alfonso Maria de Liguori, che è proprio l’obiettivo principale del progetto “MILA” di iCare: la valorizzazione del patrimonio culturale e spirituale legato alla figura di Sant'Alfonso Maria de' Liguori. La pellicola sarà in distribuzione da domani 5 dicembre e racconta, attraverso una narrazione in prima persona e le parole di chi oggi ne porta avanti gli insegnamenti, la vita del più napoletano dei santi e del più santo dei napoletani. Questi i giorni e gli orari della proiezione del docu-film “Il Santo di Carne”: venerdì 6 dicembre ore 18, sabato 7 dicembre ore 18 e ore 20, domenica 8 dicembre ore 18 e ore 20.