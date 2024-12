Paupisi. Sindaco Coletta a pranzo alla mensa scolastica per verificare servizio "Un piacere far visita alle scuole ed esaminare i servizi che eroghiamo in termini di qualità"

Il sindaco Salvatore Coletta, il presidente del consiglio Dario Orsillo e il consigliere comunale Gianni Bovino hanno pranzato alla mensa della scuola di Paupisi insieme agli alunni, ai docenti e al personale scolastico.

Una visita “a sorpresa” per assicurarsi la qualità del cibo e dei pasti serviti e per verificare in prima persona l'organizzazione del servizio.

Un sopralluogo importante perché, come ha sottolineato il primo cittadino “la mensa rappresenta un servizio importantissimo per i nostri bambini e come Comune vogliamo che sia garantita loro un’alimentazione sana e corretta con piatti ben cucinati e di qualità come quelli di oggi”. Conclude il sindaco: “È sempre un piacere far visita alle scuole ed esaminare i servizi che eroghiamo in termini di qualità, toccando con mano anche l’ottimo gradimento da parte dei ragazzi. La visita di oggi non sarà l’ultima”.