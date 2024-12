Paupisi, successo ed emozioni all’accensione dell’Albero di Natale Tanti i bambini che si sono divertiti nella casa di Babbo Natale

Una Paupisi scintillante quella di sabato sera in occasione dell'accensione dell'Albero di Natale in piazza don Tommaso Boscaino e del bellissimo spettacolo di fuochi piromusicali. Tanta la partecipazione ad un evento a firma ‘Pro Loco Paupisi’ con il patrocinio del Comune di Paupisi che di fatto, ha aperto il cartellone degli appuntamenti natalizi a Paupisi promossi dall'amministrazione comunale e ideate dalle associazioni Pro Loco, Il Sogno, il Forum Giovani e poi la Parrocchia e l'Istituto Comprensivo. Tanti i bambini che si sono divertiti nella casa di Babbo Natale, poi con i gonfiabili e gli animatori. Un appuntamento giunto alla sua 7° edizione che ha visto partecipare anche gli alunni della Scuola Primaria di Paupisi. Le loro parole e canzoni hanno illuminato di speranza i cuori dei presenti. “A nome di tutto il direttivo della Pro Loco di Paupisi ringrazio in primis i bambini che con la loro presenza hanno reso magica la serata, - ha afferma Dario Orsillo presidente della Pro Loco - l'Istituto Comprensivo nella persona del Dirigente Scolastico Marlène Viscariello, tutte le insegnanti e i genitori per aver reso possibile per la

prima volta la partecipazione degli alunni alla cerimonia di accensione del grande Albero di Natale; il Comune di Paupisi nella persona del sindaco Salvatore Coletta, la Parrocchia nella persona del parroco don Cosimo Iadanza, le forze dell'ordine per l'eccellente servizio svolto. Un ringraziamento speciale va alla emergente e talentuosa ballerina Eleonora Ocone , ormai diventata la ‘madrina ufficiale’ dell'evento. Grazie anche a tutti i volontari che lavorando nello stand hanno fatto degustare alcune delle nostre eccellenze gastronomiche. Ed infine – ha concluso Orsillo - grazie di cuore a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno dato il loro prezioso contributo per l’ottima riuscita della manifestazione. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti di ‘Natale è…Insieme’.