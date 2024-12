Paupisi. Acceso l'albero, il sindaco: riscoprire il valore dello stare insieme Ieri sera la cerimonia. Il sindaco: accendiamo queste luci natalizie come messaggio di speranza

Puntuale anche quest’anno ‘come un orologio svizzero’ direbbe qualcuno: sabato sera Paupisi ha brillato. La Pro Loco ha acceso il grande albero di Natale con un meraviglioso spettacolo di fuochi piromusicali, che da 7 anni dà il via ufficiale al periodo delle festività natalizie. Una cerimonia bellissima, curata nei minimi particolari, che ha visto anche la partecipazione dei bambini della Scuola Primaria di Paupisi che hanno deliziato il numeroso pubblico con canti e messaggi di pace.

“Giunga a tutti il saluto dell’Amministrazione Comunale di Paupisi - ha affermato il Sindaco Salvatore Coletta - . Vedo in piazza tante persone anche dei paesi limitrofi, ci fa veramente piacere; come Amministrazione puntiamo a rendere Paupisi sempre più ospitale ed oggi lo facciamo nel momento e nel modo più luminoso con l’accensione dell’albero di Natale. Vorremmo un paese sempre più unito, che riesca a trovare coesione anche quando si tratta di vivere feste come queste. Ecco perché - ha continuato il Sindaco - abbiamo lanciato il cartellone degli appuntamenti natalizi denominandolo ‘Natale è…Insieme’: saranno momenti per stare assieme, intrattenendo le nostre famiglie e stando un po’ più sereni. Questo è ciò che ci sta più a cuore, riuscire a dare qualche momento di serenità. Grazie davvero di cuore al nostro parroco don Cosimo Iadanza che ha benedetto l’albero e noi tutti, la dirigente scolastica e il corpo docente, i nostri piccoli che sono l’orgoglio di Paupisi e un grazie alla Pro Loco di Paupisi per tutto quello che fa per il nostro paese in termini di promozione, di turismo e di organizzazione di eventi. Auguro a tutti il miglior Natale possibile, condividendo momenti gioiosi e riscoprendo quel valore dello stare insieme. Ed è proprio questo che vorremmo cercare di costruire giorno dopo giorno, minuto dopo minuto.

Stasera - ha concluso il primo cittadino - il mio pensiero va anche e soprattutto a chi sta soffrendo per la guerra ed oggi accendiamo queste luci natalizie come messaggio di speranza, di richiamo alla pace nel mondo, che è il dono più importante che possiamo mettere sotto l’albero di Natale. Lo dico con il cuore e non solo con quel ruolo di responsabilità che mi è stato dato dal popolo di Paupisi. Ci vediamo ai prossimi appuntamenti”.