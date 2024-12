A Torrecuso si inaugura la panchina gialla, sensibilizzazione sull'endometriosi L'iniziativa dell'associazione "La voce di una è la voce di tutte"®?ODV

Domenica 15 dicembre nella caratteristica cornice di largo Sant' Erasmo a Torrecuso verrà inaugurata la panchina gialla per la sensibilizzazione sull'endometriosi. L'ENDOPANK®?, la quarta inaugurata nel beneventano, è una forte testimonianza sulla patologia cronica altamente invalidante che colpisce circa tre milioni di persone in Italia. Il sindaco Angelino Iannella insieme con l'amministrazione comunale e il network nazionale ‘Borghi della Lettura’, con il referente locale Antonio Sauchella, hanno accolto con attenzione la richiesta di poter installare nel bel borgo sannita questo simbolo di consapevolezza verso una malattia silente eppure molto invalidante. L'ENDOPANK®? verrà inaugurata dalla referente della Regione Lazio, con origini sannite, Tiziana Genito dell'Associazione di volontariato "La voce di una è la voce di tutte"®?ODV.

Un’organizzazione no profit di volontariato per le persone affette da endometriosi. Le volontarie si occupano di aiutare e supportare le persone che vivono e convivono con una patologia cronica e invalidante come l’endometriosi. Lo scopo principale è quello di creare una rete di unione, solidarietà, collaborazione tra tutte le persone affette da questa patologia, su il territorio italiano. Al termine dell'inaugurazione che si svolgerà alle ore 10.30 in Largo Sant'Erasmo, Tiziana Genito presenterà il suo libro "Ripart-Endo. Storie di persone affette da endometriosi". Tiziana si occupa di volontariato a tempo pieno e da tre anni è attivista e tutor dell’associazione La voce di una è la voce di tutte. Sta portando avanti una campagna di sensibilizzazione in tutta la provincia di Frosinone, dove risiede, con ben 51 endopack®? inaugurate su 91 comuni ciociari. In più si occupa di uno sportello endometriosi ad Isola del Liri (Frosinone), e in programma per gennaio è prevista la seconda ristampa del libro. Dopo i saluti del sindaco e del referente dei Borghi della lettura di Torrecuso Antonio Sauchella, l'autrice, in dialogo con Loredana Orsillo, parlerà del suo progetto letterario e sociale presso la Sala Nicchie del Palazzo Caracciolo Cito di Torrecuso