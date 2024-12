C'è il il Presepe Itinerante organizzato dalla scuola Primaria di Perrillo Appuntamento domani 16 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30

"Sarà un viaggio all'indietro nel tempo, tra suoni, colori e profumi, attraverso i luoghi che oltre duemila anni fa videro la nascita di Gesù".

Si terrà infatti domani, lunedì pomeriggio, 16 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, il Presepe Itinerante organizzato dalla scuola Primaria di Perrillo dell'Istituto Comprensivo "Giancarlo Siani" di Sant'Angelo a Cupolo.



Sarà un vero e proprio viaggio quello che accompagnerà i visitatori, con i bambini che, con i costumi tipici, partiranno da scuola e il percorso si snoderà attraverso tutte le strade del paese. Ci saranno canti e parti recitate e i piccoli protagonisti accompagneranno la gente a rivisitare i luoghi e la magia della nascita di quel piccolo Bambino che sarà la salvezza del mondo.



"Desideriamo ringraziare in primis- dichiarano le insegnanti in una nota congiunta - la nostra dirigente Beatrice Oliva per la costante presenza al nostro fianco da sempre; la nostra responsabile di plesso, Mariagrazia Calandro per aver coordinato ogni singola tappa di questo presepe e per il lavoro svolto. Ringraziamo anche l'amministrazione comunale, i vigili e tutti coloro che ci accompagneranno con il loro supporto logistico in tutto il percorso. Ringraziamo soprattutto i genitori dei nostri bimbi per la preziosa collaborazione alla realizzazione dell'evento. Ringraziamo inoltre tutta la comunità di Perrillo per la partecipazione. Ci saranno sicuramente delle persone che saranno "bloccate" in casa durante l'evento ma, credeteci, ne sarà valsa la pena.

E ringraziamo infine anche e soprattutto i bambini che con allegria, impegno e tanta tanta volontà, hanno collaborato alla realizzazione di tutto ciò e che saranno i protagonisti più importanti ". Insomma, un evento da non perdere. La Scuola Primaria di Perrillo vi aspetta lunedì 16 dalle 16.30 alle 18.30. L'evento si concluderà con finale libero, con canti e balli di Natale