Tari, bilancio e riscossione tributi, sabato consiglio comunale a Puglianello Verifica della riscossione coattiva entrate comunali a soggetti terzi iscritti in apposito albo

Si svolgerà sabato 21 dicembre, alle ore 18:00, il Consiglio comunale di Puglianello, convocato dal presidente del consiglio Giuseppe Marotta.

La seduta consiliare rappresenterà un momento di confronto importante per l’approvazione di atti fondamentali per la programmazione economica e amministrativa dell’Ente.

Tra i punti all’ordine del giorno: l’affidamento in concessione della gestione ordinaria della TARI e del servizio idrico, dell’accertamento e riscossione della TARI/IMU e del servizio idrico nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali a soggetti terzi iscritti in apposito albo, l’Approvazione di aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU - Anno 2025, e determinazioni in merito all’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2025.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Maria Rubano, dovrà procedere anche all’Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.