Randagismo: il gruppo Nuova Cusano interroga il sindaco Segnalano la presenza di numerosi cani randagi fonte di disturbo e di paura alle persone

«Il gruppo di minoranza consiliare “Nuova Cusano”, costituito dai consiglieri Marino Di Muzio, Crocco Antonella, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, con interrogazione n. 4 del 29/08/2024 rivolta al Sindaco di Cusano Mutri, nel rappresentare la problematica del randagismo canino nel proprio Comune, segnalando la presenza di numerosi cani randagi fonte di disturbo e di paura alle persone oltre che di problematiche di decoro urbano e di ordine sanitario a causa di deiezioni e rilascio di zecche, soprattutto nei parco giochi e centri urbani di Cusano e Civitella Licinio, hanno chiesto di conoscere le iniziative che l'Amministrazione intendesse intraprendere per affrontarla e risolverla nell'interesse dei cittadini e per il benessere degli animali.

Gli stessi consiglieri di minoranza, con nota del 19/12/2024, nel prendere atto della risposta Sindacale del 9/11/2024 con la quale viene comunicato che il Comune ha stipulato in data 11 ottobre 2024 apposita convenzione con il canile “Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa” con sede in Solopaca (BN), esprimono la loro soddisfazione confidando in una costante attivazione delle procedure che garantiscano la regressione e definitiva risoluzione della problematica».