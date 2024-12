Un’escursione naturalistica come premio per gli alunni di 5° A di Ponte “Dalle Olive all’Olio” al concorso “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza” del Cesvo Lab

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, gli alunni della classe 5^A della Scuola Primaria di Ponte, dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte-Paupisi-Torrecuso, hanno partecipato con un elaborato dal titolo “Dalle Olive all’Olio” al concorso “Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza”, III edizione, indetto nell'ambito del Progetto “Il Mantello Condiviso – Parole e azioni di Solidarietà a. s. 2024-2025” e promosso dal Centro Servizi per il Volontariato Irpinia Sannio Ets. L’iniziativa ha avuto l'obiettivo di stimolare riflessioni e consapevolezza sui temi della sostenibilità ambientale, della biodiversità, dell'agricoltura sociale, della valorizzazione delle produzioni locali, dell'educazione alimentare, dell'inclusività e della terapia occupazionale in ambito agricolo.

Gli studenti hanno condiviso le proprie esperienze personali, attraverso racconti, ricerche, disegni e attività creative per evidenziare il valore inestimabile dell'olio che deriva dai loro uliveti, situati sulle dolci colline soleggiate del loro paese. Hanno approfondito la conoscenza dell'albero, dei suoi fiori e dei frutti, seguendo l'intero processo di lavorazione e trasformazione delle olive in olio, chiudendo l’elaborato con ricette tradizionali.

La notizia del premio è stata accolta con grande gioia da alunni, genitori e docenti. Molto soddisfatta anche la dirigente Marlène Viscariello, per aver promosso la partecipazione al bando, in perfetta sintonia con una delle aree tematiche sviluppate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto denominata “Alimentazione/Ambiente/Salute”.

Il 18 dicembre la premiazione. Alcuni alunni, accompagnati dai genitori e dalla docente referente Carmelina Iannelli che ha seguito e coordinato la realizzazione dell’elaborato, si sono recati presso il centro CESVO LAB di Benevento per ricevere il riconoscimento vinto: un’escursione naturalistica e/o una visita guidata, e un attestato di partecipazione. La motivazione del premio ha messo in risalto l'importanza della scuola nel promuovere tra i giovani la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale ed eno-gastronomico della comunità locale. Attraverso parole e disegni, i bambini hanno saputo esprimere con creatività e sensibilità l'importanza dell'olio, dimostrando non solo abilità espressive, ma anche una profonda consapevolezza del valore identitario di questo tesoro del territorio.