Il 28 dicembre San Lorenzo Maggiore ricorda l'ex sindaco Angelo Fasulo L’occasione sarà la presentazione, nella Sala Consiliare, del nuovo libro ‘’Il Fardello"

San Lorenzo Maggiore ricorda il compianto sindaco dottore Angelo Fasulo. E lo fa il prossimo 28 dicembre, giorno in cui l’ex primo cittadino laurentino avrebbe compiuto 70 anni. L’incontro si terrà dalle 17 nella Sala Consiliare comunale. L’occasione sarà la presentazione del nuovo romanzo di Teresa Simeone dal titolo ‘’Il Fardello’’.

Nel libro, infatti, coesistono anche due capitoli dedicati proprio all’ex politico Fasulo, dirigente medico dell’Asl e legatissimo alla sua San Lorenzo Maggiore di cui è stato sindaco ed amministratore fino al 2010.

Ad introdurre e moderare la serata ci sarà l’autore televisivo Rai, Gabriele Di Marzo. Saluti affidati al sindaco di San Lorenzo Maggiore, Carlo Iannotti e al Presidente della ProLoco Luciano Di Libero. Dialogheranno: Lorenzo Fasulo, figlio del compianto Angelo, che leggerà anche alcuni stralci del libro e ricorderà suo padre; Teresa Morone membro regionale della Commissione Politiche Giovanili Benevento. Sarà presente l’autrice Teresa Simeone.

‘’Il fardello’’ è la storia tratta del rapporto conflittuale tra una donna, Giovanna, e il padre, creatosi in seguito all’abbandono della madre, avvenuto dopo un feroce litigio scoppiato tra i genitori quando lei aveva appena sei anni, e morta due anni dopo in un misterioso incidente di cui lei non ha mai conosciuto i dettagli...