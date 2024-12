Il 'Lombardi' di Airola ricorda la dirigente Cirillo e gli studenti scomparsi Per l'occasione un concerto dedicato a Puccini e al Natale

Dopo il successo ottenuto in quel di Lucca dagli alunni del Liceo musicale dell’Istituto “A. Lombardi” di Airola col concerto interamente dedicato a Giacomo Puccini, tenutosi presso il conservatorio di musica “Luigi Boccherini” della città toscana proprio alla vigilia della morte del compositore avvenuta 100 anni fa, l’orchestra e il coro dell’istituto caudino hanno riproposto “Visse d’arte, visse d’amore” anche ad Airola.

Lo hanno fatto in occasione del consueto concerto che la comunità scolastica del Lombardi dedica ogni anno al ricordo della compianta dirigente Marilina Cirillo, scomparsa 5 anni fa che aveva guidato con passione e dedizione l’istituto Lombardi e che sotto il suo mandato da dirigente aveva ottenuto di arricchire l’offerta formativa proprio con l’istituzione del Liceo musicale.

Grande commozione e partecipazione in una serata che, oltre a ricordare la dirigente, ha voluto dedicare un momento musicale anche ai due alunni prematuramente scomparsi che sedevano tra i banchi di scuola del Lombardi: Antonio D’Amelio venuto a mancare due anni fa, proprio alunno del Liceo musicale e Manuel Giordano, scomparso solo poco più di un mese fa.

Nella Chiesa dell’Annunziata, gremita all’inverosimile, e arricchita dalla presenza dei familiari dei compianti ragazzi e della preside Cirillo, gli studenti del liceo musicale hanno tenuto il loro concerto articolato in due parti: la prima dedicata a Giacomo Puccini, la seconda alla letteratura musicale del Natale.

“Abbiamo fortemente voluto – afferma la dirigente scolastica Maria Pirozzi – far conoscere anche al territorio il lavoro certosino che ha accompagnato in questi mesi la formazione dei nostri studenti. Una full immersion nel mondo di Puccini, considerato uno dei maggiori e più significativi operisti di tutti i tempi, trattando aspetti della sua vita, della sua personalità, della sua opera che ha dato lustro all’Italia in tutto il mondo. Un viaggio guidato dalla narrazione della parola che ci ha condotti all’ascolto dell’esecuzione delle pagine musicali più belle, tratte da Boheme, Turandot, Gianni Schicchi, Madama Butterfly…”

Ospite d’eccezione, il soprano Giorgia Teodoro, raffinata interprete ed esperta del repertorio pucciniano che, con grande generosità ha accettato di esibirsi accompagnata dall’orchestra del Lombardi guidata dal M° Gianluca Vanità.

Tanti gli applausi e gli apprezzamenti per la sua performance che ha fatto da preludio alla seconda parte del concerto, dedicata al repertorio natalizio.

Insieme all’orchestra, anche il coro dell’istituto. Sono stati proposti brani di diversi generi musicali che hanno visto come solisti gli alunni Salvatore Ruggiero all’oboe, Matteo Pio Benedetto al pianoforte, Aureliano Oropallo alla fisarmonica, Barbara Melisi e Stefania Di Micco, voci, e Manuel Maiello al mandolino.