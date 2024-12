La sede legale dell’Istituto Comprensivo "Valle Vitulanese" sarà a Foglianise La soddisfazione del sindaco Mastrocinque

“Con soddisfazione e profonda gratitudine abbiamo appreso che Regione Campania, con la delibera approvata dalla Giunta, ha stabilito che la sede legale dell’Istituto Comprensivo “Valle Vitulanese” sarà situata a Foglianise, nel plesso scolastico di via Fontana. È stato inoltre deciso di mantenere la denominazione storica e identitaria di “I.C. Padre Isaia Columbro da Foglianise”, rendendo omaggio al nostro illustre concittadino, Servo di Dio recentemente dichiarato Venerabile, che rappresenta un simbolo di spiritualità per tutta la Valle”. Così il Sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque.

“Desidero sottolineare – afferma il sindaco Giovanni Mastrocinque – che questa richiesta non nasceva da motivazioni campanilistiche o da una logica di competizione con gli altri Comuni della Valle Vitulanese, con i quali il rapporto è da sempre improntato alla sinergia e alla cooperazione. Si tratta invece della doverosa e

cristallina attuazione delle linee guida regionali, che prevedono l’ubicazione della sede legale nel Comune con il maggior numero di alunni. Foglianise, con il suo numero di studenti, risulta essere la realtà scolastica più consistente della Valle, e la sua posizione centrale garantisce una maggiore accessibilità e una gestione più

efficiente dell’Istituto Comprensivo, a beneficio di tutto il territorio”.

Prosegue Mastrocinque: “Un ringraziamento sentito va al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la sua straordinaria sensibilità e lungimiranza. La decisione presa non è semplicemente un atto amministrativo, ma un gesto di vicinanza concreta al nostro territorio, che rafforza il diritto all’istruzione e garantisce un’organizzazione scolastica più efficiente e vicina alle famiglie e ai giovani della Valle. Un pensiero di riconoscenza particolare lo rivolgo all’Assessore alla Scuola, Lucia Fortini, per il suo instancabile impegno e la dedizione con cui ha lavorato affinché il dimensionamento scolastico non fosse solo un esercizio tecnico, ma una vera risposta ai bisogni delle comunità locali. La sua disponibilità al dialogo e al confronto è stata fondamentale. Un ringraziamento speciale va al Consigliere regionale, Erasmo Mortaruolo, figlio della nostra Valle Vitulanese da sempre vicino alla nostra comunità. Il suo impegno costante, la sua attenzione e vicinanza sono state decisive per il raggiungimento di questo risultato tanto atteso, viste le modalità con cui era stata trasferita la dirigenza, nottetempo, in un altro comune come un amaro lascito dal precedente dirigente scolastico, poco prima del suo trasferimento. Quella vicenda aveva lasciato amarezza e disagi per famiglie, studenti e personale scolastico, ma oggi, grazie all’impegno delle istituzioni e alla giusta visione della Regione Campania, si è ristabilita un’equità che rende onore alla realtà scolastica della nostra Valle.

Un ringraziamento va infine anche al Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per la convocazione di tavoli tecnici sul tema del dimensionamento scolastico e per aver rappresentato le ragioni dei nostri enti locali alla Regione, sostenendo le nostre istanze.

Questa decisione della Regione Campania è la dimostrazione di quanto il lavoro sinergico tra istituzioni, cittadini e territorio possa portare a risultati concreti”.