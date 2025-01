Montefalcone di Valfortore, il consigliere Lollo aderisce a Fratelli d'Italia " Fortore da troppo tempo ostaggio di forze politiche che l'hanno ingiustamente relegata ai margini"

"Comunico ufficialmente la mia adesione al partito Fratelli d'Italia, a sostegno dell'azione politica del Senatore Domenico Matera, la cui figura autorevole, competente e carismatica ha permesso anche nella provincia sannita quella crescita esponenziale del primo partito d'Italia, a capo della coalizione di Governo del centro-destra, dei cui valori ideologici sono stato da sempre forte sostenitore, e che ritengo governerà stabilmente il nostro paese per i prossimi anni, grazie soprattutto alla forte leadership del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni".

Sono le parole di Mario Lollo, consigliere comunale di maggioranza presso il Comune di Montefalcone di Val Fortore.

”La mia intenzione - prosegue il medesimo - è quella di rappresentare sia nel Consiglio comunale che sul territorio i sostenitori e gli elettori delle forze politiche di centro-destra e del partito Fratelli d'Italia, ascoltando la loro voce e dando supporto alle loro esigenze".

Un'adesione al partito, quella di Lollo, che non modifica gli assetti locali.

"Confermo e rinnovo il sostegno politico al nostro sindaco Michele Leonardo Sacchetti e a tutta la compagine della lista civica Montefalcone Futura - precisa l'esponente - la cui nascita è basata sulla condivisione ideologica di tutte le forze politiche espresse dalla nostra comunità, la quale ha sostenuto con forza il progetto politico proposto.

Confermo e rinnovo con determinazione l'impegno nei confronti di tutti i componenti del consiglio comunale di Montefalcone di Val Fortore, all'interno del quale è nata e si è rafforzata una stabile e ottima sinergia di lavoro in un clima sereno e professionale, e che ha generato e genererà efficienti risultati".

"L'area del Fortore è da troppo tempo ostaggio di forze politiche che l'hanno ingiustamente relegata ai margini - sottolinea il consigliere comunale - E' arrivato il momento di svoltare. Serve un cambiamento forte, radicale. Serve un impegno straordinario che rompa finalmente quegli schemi che hanno immobilizzato ogni possibilità di crescita e sviluppo dell'area.

Siamo prossimi ad appuntamenti elettorali importanti e determinanti per il destino delle nostre aree. Insieme a tutti gli esponenti e ai numerosi sostenitori di Fratelli d'Italia dell'area fortorina, siamo pronti a sostenere il partito, guidato nella nostra provincia dal Senatore Domenico Matera, che ha seriamente a cuore il Sannio e tutte le sue Comunità e i suoi territori, in queste importanti competizioni elettorali, per ridare finalmente il giusto riconoscimento ad un area, quella Fortorina, fondamentale per la provincia di Benevento". "Sottoscrivo pienamente le riflessioni dell'amico Mario - osserva il Senatore Matera - L'area del Fortore è da sempre ai margini di qualsivoglia programma e progetto di sviluppo. Una situazione intollerabile che contraddistingue tutti i servizi, dalle infrastrutture dei trasporti alla Sanità. Per Fratelli d'Italia è fondamentale invertire questa rotta. Insieme ai territori lavoreremo per una svolta che sia reale e non solo sbandierata negli slogan elettorali".