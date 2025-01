Limatola: il sindaco Parisi conferisce encomio solenne all'artista Marotta "Cantautore di grande talento, vanta collaborazioni di rilievo"

“È stato emozionante e al tempo stesso un onore conferire l’encomio solenne al nostro concittadino Nicola Marotta, in riconoscimento dei suoi straordinari meriti artistici”.

Così il sindaco di Limatola, Domenico Parisi, subito dopo la cerimonia che si è svolta nella sala parrocchiale del Centro sannita.

“Nicola Marotta, cantautore di grande talento, vanta collaborazioni di rilievo con alcuni dei principali protagonisti della musica italiana. Inoltre, uno dei suoi brani ha conquistato il primo posto alla sessantasettesima edizione dello Zecchino d’Oro. Siamo estremamente felici di avergli conferito questo importante riconoscimento, che sottolinea il suo valore artistico e il prestigio che ha portato al nostro territorio”, ha aggiunto Parisi.

L’encomio a Marotta è stato uno degli eventi conclusivi del ricco programma di “Limatola Borgo del Natale”, che ha offerto una varietà di appuntamenti durante le festività natalizie, attirando numerosi visitatori.

Tra gli eventi proposti, le tinte unite in concerto, spettacoli per bambini, il magico Villaggio di Babbo Natale, le tombolate, la Fiera del Bagagliaio, la consegna della Costituzione ai neodiciottenni, incontri tematici, spettacoli teatrali e il girotondo della befana.

“Desidero ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato con impegno e passione alla realizzazione di questo programma. Abbiamo cercato di soddisfare le esigenze di tutti, grandi e piccoli, diversificando al massimo la proposta. Siamo particolarmente orgogliosi di come il nostro paese, anche in questa occasione - ha concluso Parisi - sia diventato un punto di riferimento per tantissime persone, attratte non solo dalla nostra tradizione, ma anche dalla bellezza del nostro territorio”.