Cusano Mutri: l'opposizione interroga l'amministrazione su la sagra dei funghi "Sulle forti critiche e lamentele da parte di numerosi visitatori, di alcuni standisti e espositori"

La Sagra dei Funghi 2024 di Cusano Mutri al centro dell'interrogazione del Gruppo Consiliare Nuova Cusano (Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella, Pasquale Maturo).

“Con interrogazione n. 13 del 13 gennaio 2025 abbiamo interrogato il Sindaco su alcuni aspetti della Sagra dei Funghi 2024 di Cusano Mutri, di cui ancora si parla nella nostra Comunità.

Quest’anno, purtroppo, abbiamo registrato anche forti critiche e lamentele da parte di numerosi visitatori, di alcuni standisti ed espositori, di esercenti commerciali del posto, semplici cittadini e operatori stessi della Sagra. Tutte tematiche che tratteremo compiutamente in futuro.

Allo stato, abbiamo concentrato la nostra attenzione nel ringraziare tutto il personale dipendente del Comune e i tanti operatori a supporto della manifestazione per l’impegno profuso nelle 25 giornate in cui si è svolta la Sagra: parcheggiatori, ausiliari della viabilità, guide turistiche, animatori etc.

A molti operatori va anche la nostra piena solidarietà in quanto, a fronte della numerosissima presenza di visitatori e quindi dell’immancabile introito economico da parte del Comune, Ente organizzatore della manifestazione, dopo 3 mesi dalla chiusura della Sagra, incomprensibilmente, ancora non hanno ricevuto il giusto compenso concordato!

Un atteggiamento da parte degli Amministratori che va chiarito, sia nell’interesse degli operatori creditori che nei confronti dell’intera cittadinanza meritevole di trasparenza nella gestione economica di questa importante manifestazione annuale.

Per quanto sopra, avendo registrato tra la popolazione anche numerosi dubbi, perplessità e lamentele in merito, abbiamo chiesto quanto segue:

1) Le motivazioni per le quali, a ben 3 mesi dalla conclusione della Sagra dei Funghi 2024 di Cusano Mutri, numerosi operatori, impegnati lodevolmente nelle varie attività della manifestazione, ancora non hanno ricevuto il giusto compenso concordato per la prestazione svolta.

2) Di mettere in campo ogni utile iniziativa atta a liquidare, nel più breve tempo possibile, il lavoro svolto dal suddetto personale.

3) Di conoscere, con dovizia di particolari, la gestione in termini economici della Sagra dei Funghi 2024 ed in particolare di ricevere la copia del bilancio preventivo e rendiconto consuntivo delle entrate e uscite per tutti i servizi svolti sia direttamente che in affidamento dal Comune;

4) Di conoscere il nome dell’operatore economico incaricato per l’affidamento del servizio navetta, con relativa rendicontazione dell’attività svolta».