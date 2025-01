San Giorgio del Sannio, Ricci ed Annese: Nuovo indirizzo per l'Alberti-Virgilio Il sindaco e l'assessore: "Arricchisce ulteriormente l’offerta formativa locale"

"Siamo orgogliosi di annunciare l’attivazione del nuovo indirizzo professionale “Servizi culturali e dello spettacolo” presso l’Istituto Superiore Alberti-Virgilio di San Giorgio del Sannio. Questo innovativo percorso formativo, una novità assoluta per il nostro territorio, permetterà ai giovani di sviluppare competenze nei settori dell’audiovisivo, delle arti visive e dello spettacolo, ambiti in continua crescita e con importanti prospettive occupazionali".

Così il sindaco di San Giorgio del Sannio Giuseppe Ricci ed il vicesindaco ed assessore alla Pubblica Istruzione Giovanna Annese. "Il risultato - proseguono - è stato possibile grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale, la dirigente scolastica Professoressa Silvia Vinciguerra e l’amministrazione comunale, nell’ambito della Delibera della Giunta Regionale 753 del 21/12/2024, relativa al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026. Questo nuovo indirizzo arricchisce ulteriormente l’offerta formativa locale, affiancandosi alla curvatura forense del liceo classico con il potenziamento delle lingue e alla curvatura biologica del liceo scientifico, confermando un impegno verso una formazione moderna e qualificante.

Dispiace notare - aggiungono Ricci ed Annese - che l’opposizione non abbia sostenuto questa iniziativa, ritenendola evidentemente non adeguata. Resta inoltre sorprendente che lo stesso gruppo di opposizione “San Giorgio protagonista “a inizio anno scolastico, “abbia rivolto gli auguri alla precedente dirigente scolastica anziché all’attuale, attraverso la loro pagina social un episodio che invita a riflettere sull’effettiva attenzione verso il mondo scolastico locale. Ribadiamo il nostro impegno per il futuro educativo dei giovani del territorio. Siamo certi che il nuovo indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” diventerà un punto di riferimento per una formazione di qualità, offrendo opportunità preziose per i ragazzi di San Giorgio del Sannio".

Le iscrizioni saranno aperte dal 21 Gennaio al 10 Febbraio e potranno essere effettuate anche attraverso la piattaforma online.