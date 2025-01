Compagnia del Genio: successo senza precedenti per "Il Pagnottino" di Scarpetta A Cerreto Sannita nel 15esimo compleanno della bottega teatrale amatoriale

E’ ritornata sulle scene, dopo 7 anni, con un omaggio a Eduardo Scarpetta, l’associazione cultural-teatrale “Compagnia del Genio”, riadattando il testo dell’opera “Lu Pagnottino” grazie al minuzioso lavoro svolto dalla regista Cinzia Conte. La commedia, messa in scena a Cerreto Sannita (BN) presso la sala teatro di Casa Santa Rita (sede della cooperativa sociale di comunità iCare e della Caritas diocesana di Cerreto Sannita-Telese- Sant’Agata de’ Goti), era ambientata nelle atmosfere di fine ‘800 e raccontava più storie d’amore tra i personaggi, che s’intrecciano nella vicenda principale, tra equivoci esilaranti, inganni e colpi di scena. Una rappresentazione, da parte degli attori della compagnia teatrale, che ha appassionato non poco il pubblico presente nelle due serate, tra risate e spensieratezza.

“Ringrazio tutti coloro che – esordisce la presidente della Compagnia del Genio Mariavittoria Ceniccola – sono stati presenti in questi due appuntamenti del 18 e 19 gennaio e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dello spettacolo, chi consentendoci di utilizzare una sala teatro (Caritas diocesana e iCare), chi montando le scene (i sigg. Roberto Ricciardi e Alessandro Cestari), chi stampando manifesti e biglietti (le Grafiche Iacobucci), chi supportandoci nella logistica (il Seminario diocesano). Siamo tutti molto contenti ed entusiasti per la riuscita dello spettacolo e speriamo di aver fatto portato un po’ di allegria”. Hanno dedicato il loro tempo a questa commedia, prestando il

loro contributo artistico nel recitare quest’opera di Scarpetta: Francesco Trotta, Ilaria Melillo, Mario Fappiano, Sofia Diretto, Mariavittoria Ceniccola, Loredana Fraenza, Maria Teresa Melillo e Giovanni Pio Marenna. “La Compagnia – conclude Ceniccola – quest’anno compie 15 anni di vita e, quindi, tutto il calore ricevuto ci riempie ancor di più il cuore di gioia. E chissà che in questo 2025 non riusciremo a mettere in scena qualche altra opera….mai dire mai!”