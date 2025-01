Cyberbullismo, sicurezza e tutela privacy in rete, Polizia Postale a Faicchio Incontro formativo con gli studenti dell'Istituto Tecnico turistico ed odontotecnico

Nell’ambito del progetto, promosso dalla Questura di Benevento, “Conoscere per prevenire”, gli studenti del triennio dell’I.I.S. “FAICCHIO”, indirizzo Tecnico turistico ed odontotecnico, hanno vissuto un importante momento formativo/informativo con il contributo della Polizia postale.

L’ispettore Francesco Visalli, esperto della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (S.O.S.C.) di Benevento, ha presentato con un linguaggio semplice e con coinvolgente capacità dialogica e argomentativa tematiche di particolare complessità: il Cyberbullismo, la sicurezza e la tutela della privacy in rete e la corretta e responsabile gestione dei comportamenti e della reputazione sui social media… Finalità dell’incontro è stata quella di consentire agli studenti di conoscere e saper affrontare, in modo informato, consapevole e critico le sfide del mondo digitale in continua evoluzione.

Nella società “dell’Algoritmo”, la “Generazione Z”, totalmente connessa ad internet, non può essere lasciata sola ad affrontare le esperienze di interazione offerte dal web e dai social network, molteplici sono i rischi ed i pericoli.

La collaborazione tra la scuola e la Polizia postale e tutte le istituzioni che promuovono la cultura della legalità costituisce una fondamentale ed efficace rete di protezione per i nostri ragazzi e per la comunità. È necessario, pertanto, fornire strumenti ed informazioni pratiche sia per prevenire i rischi del web ed i reati, che più comunemente vengono commessi in rete, sia per contribuire alla creazione di un futuro digitale più sicuro. La nostra Istituzione scolastica, rappresentata dalla Dirigente Professoressa Maria Ester Riccitelli, da sempre impegnata sul fronte della prevenzione, ringrazia la Polizia postale e la Questura di Benevento per il costante supporto volto ad arginare i comportamenti a rischio degli adolescenti.